TWEET 圖標

TWEET 價格 (TWEET)

USD

TWEET (TWEET) 實時價格圖表

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-3.60%(1D)

今天 TWEET (TWEET) 的價格

今天 TWEET (TWEET) 的實時價格爲 0.04680938 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TWEET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TWEET 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.25K USD
- TWEET 當天價格變化爲 -3.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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TWEET (TWEET) 價格表現 USD

今天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00175896754701322
在過去30天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0370508459
在過去60天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00175896754701322-3.62%
30天$ -0.0370508459-79.15%
60天$ 0--
90天$ 0--

TWEET (TWEET) 價格分析

TWEET 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04595351
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$ 0.05183
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$ 0.352214
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+0.41%

-3.62%

-17.40%

TWEET (TWEET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.25K
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什麼是TWEET (TWEET)

$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).

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TWEET (TWEET) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TWEET (TWEET) 的其他問題

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TWEET 兌換爲當地貨幣

1 TWEET 兌換 AUD
A$0.0744269142
1 TWEET 兌換 GBP
0.037447504
1 TWEET 兌換 EUR
0.0449370048
1 TWEET 兌換 USD
$0.04680938
1 TWEET 兌換 MYR
RM0.2092379286
1 TWEET 兌換 TRY
1.689818618
1 TWEET 兌換 JPY
¥7.1889845804
1 TWEET 兌換 RUB
4.4159969092
1 TWEET 兌換 INR
4.0639903716
1 TWEET 兌換 IDR
Rp767.3667624672
1 TWEET 兌換 PHP
2.7229016346
1 TWEET 兌換 EGP
￡E.2.3727674722
1 TWEET 兌換 BRL
R$0.2696220288
1 TWEET 兌換 CAD
C$0.0664693196
1 TWEET 兌換 BDT
5.666275449
1 TWEET 兌換 NGN
70.28428407
1 TWEET 兌換 UAH
1.9514830522
1 TWEET 兌換 VES
Bs2.8085628
1 TWEET 兌換 PKR
Rs13.0602851138
1 TWEET 兌換 KZT
23.6050341464
1 TWEET 兌換 THB
฿1.596199858
1 TWEET 兌換 TWD
NT$1.537688133
1 TWEET 兌換 CHF
Fr0.0425965358
1 TWEET 兌換 HKD
HK$0.3641769764
1 TWEET 兌換 MAD
.د.م0.4685618938