TWEET 價格 (TWEET)
今天 TWEET (TWEET) 的實時價格爲 0.04680938 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TWEET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TWEET 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.25K USD
- TWEET 當天價格變化爲 -3.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00175896754701322。
在過去30天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0370508459。
在過去60天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，TWEET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00175896754701322
|-3.62%
|30天
|$ -0.0370508459
|-79.15%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
TWEET 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.41%
-3.62%
-17.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
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|1 TWEET 兌換 AUD
A$0.0744269142
|1 TWEET 兌換 GBP
￡0.037447504
|1 TWEET 兌換 EUR
€0.0449370048
|1 TWEET 兌換 USD
$0.04680938
|1 TWEET 兌換 MYR
RM0.2092379286
|1 TWEET 兌換 TRY
₺1.689818618
|1 TWEET 兌換 JPY
¥7.1889845804
|1 TWEET 兌換 RUB
₽4.4159969092
|1 TWEET 兌換 INR
₹4.0639903716
|1 TWEET 兌換 IDR
Rp767.3667624672
|1 TWEET 兌換 PHP
₱2.7229016346
|1 TWEET 兌換 EGP
￡E.2.3727674722
|1 TWEET 兌換 BRL
R$0.2696220288
|1 TWEET 兌換 CAD
C$0.0664693196
|1 TWEET 兌換 BDT
৳5.666275449
|1 TWEET 兌換 NGN
₦70.28428407
|1 TWEET 兌換 UAH
₴1.9514830522
|1 TWEET 兌換 VES
Bs2.8085628
|1 TWEET 兌換 PKR
Rs13.0602851138
|1 TWEET 兌換 KZT
₸23.6050341464
|1 TWEET 兌換 THB
฿1.596199858
|1 TWEET 兌換 TWD
NT$1.537688133
|1 TWEET 兌換 CHF
Fr0.0425965358
|1 TWEET 兌換 HKD
HK$0.3641769764
|1 TWEET 兌換 MAD
.د.م0.4685618938