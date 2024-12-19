Tutellus 價格 (TUT)
今天 Tutellus (TUT) 的實時價格爲 0.0216843 USD。目前其市值爲 $ 1.94M USD。TUT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tutellus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 62.90K USD
- Tutellus 當天價格變化爲 -37.41%
- 其循環供應量爲 89.62M USD
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今天內，Tutellus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.012962850134035067。
在過去30天內，Tutellus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006808956。
在過去60天內，Tutellus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0231717996。
在過去90天內，Tutellus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.011362588768973423。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.012962850134035067
|-37.41%
|30天
|$ -0.0006808956
|-3.14%
|60天
|$ +0.0231717996
|+106.86%
|90天
|$ +0.011362588768973423
|+110.08%
Tutellus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.10%
-37.41%
-33.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Tutellus (TUT) is already working online educational collaborative platform in the Spanish-speaking world. With +1.8 million users from 160 countries, +180,000 video courses and the professional crypto content worldwide (Bootcamps and Courses). The TUT is a utility token created in the Polygon network by Tutellus. The TUT is being used by users who want to interact with Tutellus' product & services. Also, users can spend token to interact with any other Educational institution that uses Tutellus's technology to empower their students. Moreover, people can buy (getting always 10% discount over fiat), access to different products (only accesible staking TUT tokens) or hiring other kind of services (only with tokens).
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|1 TUT 兌換 AUD
A$0.034478037
|1 TUT 兌換 GBP
￡0.017130597
|1 TUT 兌換 EUR
€0.020816928
|1 TUT 兌換 USD
$0.0216843
|1 TUT 兌換 MYR
RM0.09757935
|1 TUT 兌換 TRY
₺0.760685244
|1 TUT 兌換 JPY
¥3.407687745
|1 TUT 兌換 RUB
₽2.23781976
|1 TUT 兌換 INR
₹1.845550773
|1 TUT 兌換 IDR
Rp355.480270992
|1 TUT 兌換 PHP
₱1.280674758
|1 TUT 兌換 EGP
￡E.1.103947713
|1 TUT 兌換 BRL
R$0.134008974
|1 TUT 兌換 CAD
C$0.031008549
|1 TUT 兌換 BDT
৳2.591490693
|1 TUT 兌換 NGN
₦33.671164197
|1 TUT 兌換 UAH
₴0.910306914
|1 TUT 兌換 VES
Bs1.084215
|1 TUT 兌換 PKR
Rs6.034957533
|1 TUT 兌換 KZT
₸11.376667995
|1 TUT 兌換 THB
฿0.749192565
|1 TUT 兌換 TWD
NT$0.707558709
|1 TUT 兌換 CHF
Fr0.019299027
|1 TUT 兌換 HKD
HK$0.168487011
|1 TUT 兌換 MAD
.د.م0.217493529