Tuske 圖標

Tuske 價格 (TSK)

USD

Tuske (TSK) 實時價格圖表

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今天 Tuske (TSK) 的價格

今天 Tuske (TSK) 的實時價格爲 0.00182437 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TSK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tuske 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.09 USD
- Tuske 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Tuske (TSK) 價格表現 USD

今天內，Tuske 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Tuske 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007366174
在過去60天內，Tuske 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007030534
在過去90天內，Tuske 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003637377408972199

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0007366174-40.37%
60天$ -0.0007030534-38.53%
90天$ -0.003637377408972199-66.59%

Tuske (TSK) 價格分析

Tuske 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Tuske (TSK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Tuske (TSK)

Tuske is a layer 1 POW blockchain focused on private and censorship-resistant transactions.In order to effectively resist ASIC in the long term, Tuske will dynamically adjust the algorithm regularly.The algorithm will be adjusted once a year, and will be decided by the community. Tuske is also the backbone of a decentralized exchange network we're developing.The decentralized exchange network uses Tuske's peer-to-peer network,all transaction are anonymous.Tuske mainnet coin is used as trading margin and transaction fee.

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Tuske (TSK) 資源

官網

大家還在問：關於 Tuske (TSK) 的其他問題

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TSK 兌換爲當地貨幣

1 TSK 兌換 AUD
A$0.0029007483
1 TSK 兌換 GBP
0.001459496
1 TSK 兌換 EUR
0.0017513952
1 TSK 兌換 USD
$0.00182437
1 TSK 兌換 MYR
RM0.0081549339
1 TSK 兌換 TRY
0.065859757
1 TSK 兌換 JPY
¥0.2801867446
1 TSK 兌換 RUB
0.1721110658
1 TSK 兌換 INR
0.1583918034
1 TSK 兌換 IDR
Rp29.9077001328
1 TSK 兌換 PHP
0.1061236029
1 TSK 兌換 EGP
￡E.0.0924773153
1 TSK 兌換 BRL
R$0.0105083712
1 TSK 兌換 CAD
C$0.0025906054
1 TSK 兌換 BDT
0.2208399885
1 TSK 兌換 NGN
2.739291555
1 TSK 兌換 UAH
0.0760579853
1 TSK 兌換 VES
Bs0.1094622
1 TSK 兌換 PKR
Rs0.5090174737
1 TSK 兌換 KZT
0.9199933036
1 TSK 兌換 THB
฿0.062211017
1 TSK 兌換 TWD
NT$0.0599305545
1 TSK 兌換 CHF
Fr0.0016601767
1 TSK 兌換 HKD
HK$0.0141935986
1 TSK 兌換 MAD
.د.م0.0182619437