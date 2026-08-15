TurtSat 今日價格

TurtSat (TURT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 TURT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TURT。

TurtSat 目前市值在 $ 191,493 排名第 #-，流通供應量為 613.71M TURT。過去 24 小時內，TURT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.107458，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TURT 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -29.31%。過去一天，總交易量達到 $ 31.11K。

TurtSat（TURT）市場資訊

市值 $ 191.49K$ 191.49K $ 191.49K 成交量（24H） $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K 完全稀釋市值 $ 191.49K$ 191.49K $ 191.49K 流通量 613.71M 613.71M 613.71M 總供應量 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599

TurtSat 的目前市值為 $ 191.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 31.11K。TURT 的流通量為 613.71M，總供應量是 613713018.9901599，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 191.49K。