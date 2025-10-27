TTAJ（TTAJ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00449272 $ 0.00449272 $ 0.00449272 24H最低價 $ 0.00466372 $ 0.00466372 $ 0.00466372 24H最高價 24H最低價 $ 0.00449272$ 0.00449272 $ 0.00449272 24H最高價 $ 0.00466372$ 0.00466372 $ 0.00466372 歷史最高 $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 最低價 $ 0.00272401$ 0.00272401 $ 0.00272401 漲跌幅（1H） +0.59% 漲跌幅（1D） -0.30% 漲跌幅（7D） -1.14% 漲跌幅（7D） -1.14%

TTAJ（TTAJ）目前實時價格為 $0.00455162。過去 24 小時內，TTAJ 的交易價格在 $ 0.00449272 至 $ 0.00466372 之間波動，市場活躍度顯著。TTAJ 的歷史最高價為 $ 0.00996565，歷史最低價為 $ 0.00272401。

從短期表現來看，TTAJ 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.59%，過去 24 小時內變動為 -0.30%，過去 7 天內累計變動為 -1.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TTAJ（TTAJ）市場資訊

市值 $ 504.71K$ 504.71K $ 504.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 504.71K$ 504.71K $ 504.71K 流通量 111.00M 111.00M 111.00M 總供應量 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

TTAJ 的目前市值為 $ 504.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TTAJ 的流通量為 111.00M，總供應量是 111000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 504.71K。