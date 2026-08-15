TSMC xStock 今日價格

TSMC xStock (TSMX) 今日實時價格為 $ 549.69，過去 24 小時內變化了 27.20%。目前 TSMX 兌 USD 的匯率為 $ 549.69 每 TSMX。

TSMC xStock 目前市值在 $ 3,796,757 排名第 #-，流通供應量為 6.91K TSMX。過去 24 小時內，TSMX 的交易價格在 $ 425.45（低點）和 $ 433.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 889.76，而歷史最低價為 $ 343.53。

短期表現方面，TSMX 在過去一小時內波動了 +28.36%，過去7 天內波動了 -27.62%。過去一天，總交易量達到 $ 5.70。

TSMC xStock（TSMX）市場資訊

市值 $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M 成交量（24H） $ 5.70$ 5.70 $ 5.70 完全稀釋市值 $ 128.33M$ 128.33M $ 128.33M 流通量 6.91K 6.91K 6.91K 總供應量 233,460.8927633488 233,460.8927633488 233,460.8927633488

TSMC xStock 的目前市值為 $ 3.80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.70。TSMX 的流通量為 6.91K，總供應量是 233460.8927633488，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 128.33M。