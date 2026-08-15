TSHOT Token 今日價格

TSHOT Token (TSHOT) 今日實時價格為 $ 0.19355，過去 24 小時內變化了 16.41%。目前 TSHOT 兌 USD 的匯率為 $ 0.19355 每 TSHOT。

TSHOT Token 目前市值在 $ 9,742.37 排名第 #-，流通供應量為 117.88K TSHOT。過去 24 小時內，TSHOT 的交易價格在 $ 0.172233（低點）和 $ 0.231926（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.46，而歷史最低價為 $ 0.096513。

短期表現方面，TSHOT 在過去一小時內波動了 +2.23%，過去7 天內波動了 -6.90%。過去一天，總交易量達到 $ 1.62K。

TSHOT Token（TSHOT）市場資訊

市值 $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K 成交量（24H） $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K 完全稀釋市值 $ 16.27K$ 16.27K $ 16.27K 流通量 117.88K 117.88K 117.88K 總供應量 84,040.58166004054 84,040.58166004054 84,040.58166004054

TSHOT Token 的目前市值為 $ 9.74K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.62K。TSHOT 的流通量為 117.88K，總供應量是 84040.58166004054，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.27K。