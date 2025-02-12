TRYC 圖標

TRYC 價格 (TRYC)

USD

TRYC (TRYC) 實時價格圖表

$0.0280111
$0.0280111$0.0280111
+0.90%(1D)

今天 TRYC (TRYC) 的價格

今天 TRYC (TRYC) 的實時價格爲 0.0280111 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TRYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TRYC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.85 USD
- TRYC 當天價格變化爲 +0.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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TRYC (TRYC) 價格表現 USD

今天內，TRYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002531
在過去30天內，TRYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002313800
在過去60天內，TRYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006131881
在過去90天內，TRYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010425443161757

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0002531+0.91%
30天$ -0.0002313800-0.82%
60天$ -0.0006131881-2.18%
90天$ -0.0010425443161757-3.58%

TRYC (TRYC) 價格分析

TRYC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0277223
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$ 0.02805284
$ 0.02805284$ 0.02805284

$ 1.043
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-0.01%

+0.91%

+0.75%

TRYC (TRYC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 60.85
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什麼是TRYC (TRYC)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

TRYC (TRYC) 資源

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大家還在問：關於 TRYC (TRYC) 的其他問題

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TRYC 兌換爲當地貨幣

1 TRYC 兌換 AUD
A$0.044257538
1 TRYC 兌換 GBP
0.02240888
1 TRYC 兌換 EUR
0.026890656
1 TRYC 兌換 USD
$0.0280111
1 TRYC 兌換 MYR
RM0.124929506
1 TRYC 兌換 TRY
1.009520044
1 TRYC 兌換 JPY
¥4.267771196
1 TRYC 兌換 RUB
2.685144046
1 TRYC 兌換 INR
2.430803258
1 TRYC 兌換 IDR
Rp459.198287184
1 TRYC 兌換 PHP
1.628565354
1 TRYC 兌換 EGP
￡E.1.412599773
1 TRYC 兌換 BRL
R$0.161343936
1 TRYC 兌換 CAD
C$0.040055873
1 TRYC 兌換 BDT
3.402228206
1 TRYC 兌換 NGN
42.121691625
1 TRYC 兌換 UAH
1.167782759
1 TRYC 兌換 VES
Bs1.680666
1 TRYC 兌換 PKR
Rs7.815377011
1 TRYC 兌換 KZT
14.175577377
1 TRYC 兌換 THB
฿0.954898399
1 TRYC 兌換 TWD
NT$0.919884524
1 TRYC 兌換 CHF
Fr0.025490101
1 TRYC 兌換 HKD
HK$0.218206469
1 TRYC 兌換 MAD
.د.م0.281231444