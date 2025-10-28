TruthAiSwarm（TRUTHAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.000073 $ 0.000073 $ 0.000073 24H最低價 $ 0.00007635 $ 0.00007635 $ 0.00007635 24H最高價 24H最低價 $ 0.000073$ 0.000073 $ 0.000073 24H最高價 $ 0.00007635$ 0.00007635 $ 0.00007635 歷史最高 $ 0.0001489$ 0.0001489 $ 0.0001489 最低價 $ 0.0000401$ 0.0000401 $ 0.0000401 漲跌幅（1H） +0.99% 漲跌幅（1D） -0.09% 漲跌幅（7D） +6.48% 漲跌幅（7D） +6.48%

TruthAiSwarm（TRUTHAI）目前實時價格為 $0.00007404。過去 24 小時內，TRUTHAI 的交易價格在 $ 0.000073 至 $ 0.00007635 之間波動，市場活躍度顯著。TRUTHAI 的歷史最高價為 $ 0.0001489，歷史最低價為 $ 0.0000401。

從短期表現來看，TRUTHAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.99%，過去 24 小時內變動為 -0.09%，過去 7 天內累計變動為 +6.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TruthAiSwarm（TRUTHAI）市場資訊

市值 $ 72.43K$ 72.43K $ 72.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 72.43K$ 72.43K $ 72.43K 流通量 979.30M 979.30M 979.30M 總供應量 979,297,914.712274 979,297,914.712274 979,297,914.712274

TruthAiSwarm 的目前市值為 $ 72.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRUTHAI 的流通量為 979.30M，總供應量是 979297914.712274，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 72.43K。