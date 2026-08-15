TRUST AI 今日價格

TRUST AI (TRT) 今日實時價格為 $ 0.00821934，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TRT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00821934 每 TRT。

TRUST AI 目前市值在 $ 31,233 排名第 #-，流通供應量為 3.80M TRT。過去 24 小時內，TRT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 11.0，而歷史最低價為 $ 0.00549519。

短期表現方面，TRT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 74.05。

TRUST AI（TRT）市場資訊

市值 $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K 成交量（24H） $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 完全稀釋市值 $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K 流通量 3.80M 3.80M 3.80M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

TRUST AI 的目前市值為 $ 31.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 74.05。TRT 的流通量為 3.80M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 172.61K。