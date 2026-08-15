TrumPOW 今日價格

TrumPOW (TRMP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.83%。目前 TRMP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRMP。

TrumPOW 目前市值在 $ 219,608 排名第 #-，流通供應量為 194.81B TRMP。過去 24 小時內，TRMP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRMP 在過去一小時內波動了 -2.57%，過去7 天內波動了 +17.64%。過去一天，總交易量達到 --。

TrumPOW（TRMP）市場資訊

市值 $ 219.61K$ 219.61K $ 219.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 219.61K$ 219.61K $ 219.61K 流通量 194.81B 194.81B 194.81B 總供應量 194,810,643,067.6556 194,810,643,067.6556 194,810,643,067.6556

TrumPOW 的目前市值為 $ 219.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRMP 的流通量為 194.81B，總供應量是 194810643067.6556，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 219.61K。