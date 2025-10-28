Trumpius Maximus（TRUMPIUS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00242809 $ 0.00242809 $ 0.00242809 24H最低價 $ 0.00256595 $ 0.00256595 $ 0.00256595 24H最高價 24H最低價 $ 0.00242809$ 0.00242809 $ 0.00242809 24H最高價 $ 0.00256595$ 0.00256595 $ 0.00256595 歷史最高 $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 最低價 $ 0.00230379$ 0.00230379 $ 0.00230379 漲跌幅（1H） -0.43% 漲跌幅（1D） +1.59% 漲跌幅（7D） -12.58% 漲跌幅（7D） -12.58%

Trumpius Maximus（TRUMPIUS）目前實時價格為 $0.00247994。過去 24 小時內，TRUMPIUS 的交易價格在 $ 0.00242809 至 $ 0.00256595 之間波動，市場活躍度顯著。TRUMPIUS 的歷史最高價為 $ 0.43177，歷史最低價為 $ 0.00230379。

從短期表現來看，TRUMPIUS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.43%，過去 24 小時內變動為 +1.59%，過去 7 天內累計變動為 -12.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Trumpius Maximus（TRUMPIUS）市場資訊

市值 $ 116.50K$ 116.50K $ 116.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 116.50K$ 116.50K $ 116.50K 流通量 47.00M 47.00M 47.00M 總供應量 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Trumpius Maximus 的目前市值為 $ 116.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRUMPIUS 的流通量為 47.00M，總供應量是 47000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.50K。