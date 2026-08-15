Trump Oil Reserve 今日價格

Trump Oil Reserve (OIL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 OIL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OIL。

Trump Oil Reserve 目前市值在 $ 55,153 排名第 #-，流通供應量為 999.96M OIL。過去 24 小時內，OIL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00651959，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OIL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.51%。過去一天，總交易量達到 --。

Trump Oil Reserve（OIL）市場資訊

市值 $ 55.15K$ 55.15K $ 55.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 55.15K$ 55.15K $ 55.15K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

Trump Oil Reserve 的目前市值為 $ 55.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OIL 的流通量為 999.96M，總供應量是 999961888.281722，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.15K。