TruFin Staked INJ（TRUINJ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 24H最低價 $ 9.07 $ 9.07 $ 9.07 24H最高價 24H最低價 $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 24H最高價 $ 9.07$ 9.07 $ 9.07 歷史最高 $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 最低價 $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 漲跌幅（1H） -0.68% 漲跌幅（1D） -1.47% 漲跌幅（7D） -3.25% 漲跌幅（7D） -3.25%

TruFin Staked INJ（TRUINJ）目前實時價格為 $8.65。過去 24 小時內，TRUINJ 的交易價格在 $ 8.65 至 $ 9.07 之間波動，市場活躍度顯著。TRUINJ 的歷史最高價為 $ 16.29，歷史最低價為 $ 4.75。

從短期表現來看，TRUINJ 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.68%，過去 24 小時內變動為 -1.47%，過去 7 天內累計變動為 -3.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TruFin Staked INJ（TRUINJ）市場資訊

市值 $ 12.02M$ 12.02M $ 12.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.02M$ 12.02M $ 12.02M 流通量 1.39M 1.39M 1.39M 總供應量 1,390,191.425053971 1,390,191.425053971 1,390,191.425053971

TruFin Staked INJ 的目前市值為 $ 12.02M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRUINJ 的流通量為 1.39M，總供應量是 1390191.425053971，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.02M。