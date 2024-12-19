TRRXITTE International 圖標

TRRXITTE International 價格 (TRRXITTE)

USD

TRRXITTE International (TRRXITTE) 實時價格圖表

$0.02922023
$0.02922023$0.02922023
-0.90%(1D)

今天 TRRXITTE International (TRRXITTE) 的價格

今天 TRRXITTE International (TRRXITTE) 的實時價格爲 0.02924404 USD。目前其市值爲 $ 2.92M USD。TRRXITTE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TRRXITTE International 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.48 USD
- TRRXITTE International 當天價格變化爲 -0.86%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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TRRXITTE International (TRRXITTE) 價格表現 USD

今天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00025374728567262
在過去30天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0161061696
在過去60天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0423456916
在過去90天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.016094764819875241

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00025374728567262-0.86%
30天$ +0.0161061696+55.08%
60天$ +0.0423456916+144.80%
90天$ +0.016094764819875241+122.40%

TRRXITTE International (TRRXITTE) 價格分析

TRRXITTE International 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02900456
$ 0.02900456$ 0.02900456

$ 0.02965692
$ 0.02965692$ 0.02965692

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

-0.92%

-0.86%

+11.85%

TRRXITTE International (TRRXITTE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 8.48
$ 8.48$ 8.48

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是TRRXITTE International (TRRXITTE)

TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

TRRXITTE International (TRRXITTE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TRRXITTE International (TRRXITTE) 的其他問題

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TRRXITTE 兌換爲當地貨幣

1 TRRXITTE 兌換 AUD
A$0.0464980236
1 TRRXITTE 兌換 GBP
0.0231027916
1 TRRXITTE 兌換 EUR
0.0280742784
1 TRRXITTE 兌換 USD
$0.02924404
1 TRRXITTE 兌換 MYR
RM0.13159818
1 TRRXITTE 兌換 TRY
1.0258809232
1 TRRXITTE 兌換 JPY
¥4.595700886
1 TRRXITTE 兌換 RUB
3.017984928
1 TRRXITTE 兌換 INR
2.488667804
1 TRRXITTE 兌換 IDR
Rp479.4104150976
1 TRRXITTE 兌換 PHP
1.726860562
1 TRRXITTE 兌換 EGP
￡E.1.4888140764
1 TRRXITTE 兌換 BRL
R$0.1807281672
1 TRRXITTE 兌換 CAD
C$0.0418189772
1 TRRXITTE 兌換 BDT
3.4949552204
1 TRRXITTE 兌換 NGN
45.4098528716
1 TRRXITTE 兌換 UAH
1.2276647992
1 TRRXITTE 兌換 VES
Bs1.462202
1 TRRXITTE 兌換 PKR
Rs8.1389087724
1 TRRXITTE 兌換 KZT
15.342885586
1 TRRXITTE 兌換 THB
฿1.010381582
1 TRRXITTE 兌換 TWD
NT$0.9545254656
1 TRRXITTE 兌換 CHF
Fr0.0260271956
1 TRRXITTE 兌換 HKD
HK$0.2272261908
1 TRRXITTE 兌換 MAD
.د.م0.2933177212