TRRXITTE International 價格 (TRRXITTE)
今天 TRRXITTE International (TRRXITTE) 的實時價格爲 0.02924404 USD。目前其市值爲 $ 2.92M USD。TRRXITTE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TRRXITTE International 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.48 USD
- TRRXITTE International 當天價格變化爲 -0.86%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00025374728567262。
在過去30天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0161061696。
在過去60天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0423456916。
在過去90天內，TRRXITTE International 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.016094764819875241。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00025374728567262
|-0.86%
|30天
|$ +0.0161061696
|+55.08%
|60天
|$ +0.0423456916
|+144.80%
|90天
|$ +0.016094764819875241
|+122.40%
TRRXITTE International 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.92%
-0.86%
+11.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).
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|1 TRRXITTE 兌換 AUD
A$0.0464980236
|1 TRRXITTE 兌換 GBP
￡0.0231027916
|1 TRRXITTE 兌換 EUR
€0.0280742784
|1 TRRXITTE 兌換 USD
$0.02924404
|1 TRRXITTE 兌換 MYR
RM0.13159818
|1 TRRXITTE 兌換 TRY
₺1.0258809232
|1 TRRXITTE 兌換 JPY
¥4.595700886
|1 TRRXITTE 兌換 RUB
₽3.017984928
|1 TRRXITTE 兌換 INR
₹2.488667804
|1 TRRXITTE 兌換 IDR
Rp479.4104150976
|1 TRRXITTE 兌換 PHP
₱1.726860562
|1 TRRXITTE 兌換 EGP
￡E.1.4888140764
|1 TRRXITTE 兌換 BRL
R$0.1807281672
|1 TRRXITTE 兌換 CAD
C$0.0418189772
|1 TRRXITTE 兌換 BDT
৳3.4949552204
|1 TRRXITTE 兌換 NGN
₦45.4098528716
|1 TRRXITTE 兌換 UAH
₴1.2276647992
|1 TRRXITTE 兌換 VES
Bs1.462202
|1 TRRXITTE 兌換 PKR
Rs8.1389087724
|1 TRRXITTE 兌換 KZT
₸15.342885586
|1 TRRXITTE 兌換 THB
฿1.010381582
|1 TRRXITTE 兌換 TWD
NT$0.9545254656
|1 TRRXITTE 兌換 CHF
Fr0.0260271956
|1 TRRXITTE 兌換 HKD
HK$0.2272261908
|1 TRRXITTE 兌換 MAD
.د.م0.2933177212