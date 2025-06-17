TRRXITTE Ethereum 價格 (ETX)
今天 TRRXITTE Ethereum (ETX) 的實時價格爲 0.00088405 USD。目前其市值爲 $ 88.41K USD。ETX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TRRXITTE Ethereum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- TRRXITTE Ethereum 當天價格變化爲 -47.54%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，TRRXITTE Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000801148617774896。
在過去30天內，TRRXITTE Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006246979。
在過去60天內，TRRXITTE Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005682037。
在過去90天內，TRRXITTE Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000348478921956632。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000801148617774896
|-47.54%
|30天
|$ -0.0006246979
|-70.66%
|60天
|$ +0.0005682037
|+64.27%
|90天
|$ +0.000348478921956632
|+65.07%
TRRXITTE Ethereum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.75%
-47.54%
+164.60%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).
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|1 ETX 兌換 VND
₫23.26377575
|1 ETX 兌換 AUD
A$0.0013525965
|1 ETX 兌換 GBP
￡0.000654197
|1 ETX 兌換 EUR
€0.000760283
|1 ETX 兌換 USD
$0.00088405
|1 ETX 兌換 MYR
RM0.003748372
|1 ETX 兌換 TRY
₺0.034849251
|1 ETX 兌換 JPY
¥0.128346379
|1 ETX 兌換 RUB
₽0.0696189375
|1 ETX 兌換 INR
₹0.076328877
|1 ETX 兌換 IDR
Rp14.492620632
|1 ETX 兌換 KRW
₩1.211024733
|1 ETX 兌換 PHP
₱0.0502936045
|1 ETX 兌換 EGP
￡E.0.0443527885
|1 ETX 兌換 BRL
R$0.004844594
|1 ETX 兌換 CAD
C$0.0011934675
|1 ETX 兌換 BDT
৳0.108066272
|1 ETX 兌換 NGN
₦1.368491719
|1 ETX 兌換 UAH
₴0.0367145965
|1 ETX 兌換 VES
Bs0.0901731
|1 ETX 兌換 PKR
Rs0.25036296
|1 ETX 兌換 KZT
₸0.4531198275
|1 ETX 兌換 THB
฿0.0288111895
|1 ETX 兌換 TWD
NT$0.02616788
|1 ETX 兌換 AED
د.إ0.0032444635
|1 ETX 兌換 CHF
Fr0.0007160805
|1 ETX 兌換 HKD
HK$0.006930952
|1 ETX 兌換 MAD
.د.م0.008044855
|1 ETX 兌換 MXN
$0.016779269