TROLLGE（TROLLGE）價格資訊 (USD)

TROLLGE（TROLLGE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TROLLGE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TROLLGE 的歷史最高價為 $ 0.00401639，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TROLLGE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.92%，過去 24 小時內變動為 +6.77%，過去 7 天內累計變動為 +9.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TROLLGE（TROLLGE）市場資訊

TROLLGE 的目前市值為 $ 14.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TROLLGE 的流通量為 999.60M，總供應量是 999604516.143989，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.11K。