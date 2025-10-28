Troll House（TROLLHOUSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00104095 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） +5.62% 漲跌幅（7D） +8.20%

Troll House（TROLLHOUSE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TROLLHOUSE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TROLLHOUSE 的歷史最高價為 $ 0.00104095，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TROLLHOUSE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 +5.62%，過去 7 天內累計變動為 +8.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Troll House（TROLLHOUSE）市場資訊

市值 $ 27.40K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 27.40K 流通量 999.31M 總供應量 999,307,692.816635

Troll House 的目前市值為 $ 27.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TROLLHOUSE 的流通量為 999.31M，總供應量是 999307692.816635，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.40K。