Troll Dog（TOBY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.31% 漲跌幅（1D） +5.03% 漲跌幅（7D） -3.20% 漲跌幅（7D） -3.20%

Troll Dog（TOBY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TOBY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TOBY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TOBY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.31%，過去 24 小時內變動為 +5.03%，過去 7 天內累計變動為 -3.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Troll Dog（TOBY）市場資訊

市值 $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K 流通量 996.84M 996.84M 996.84M 總供應量 996,835,201.568134 996,835,201.568134 996,835,201.568134

Troll Dog 的目前市值為 $ 10.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOBY 的流通量為 996.84M，總供應量是 996835201.568134，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.12K。