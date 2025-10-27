TriviAgent by Virtuals（TRIVI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 至 $ 0
24H最低價 $ 0
24H最高價 $ 0
歷史最高 $ 0.00483987
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） +0.52%
漲跌幅（1D） +46.40%
漲跌幅（7D） +109.48%

TriviAgent by Virtuals（TRIVI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TRIVI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TRIVI 的歷史最高價為 $ 0.00483987，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TRIVI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.52%，過去 24 小時內變動為 +46.40%，過去 7 天內累計變動為 +109.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TriviAgent by Virtuals（TRIVI）市場資訊

市值 $ 319.80K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 630.51K
流通量 507.21M
總供應量 1,000,000,000.0

TriviAgent by Virtuals 的目前市值為 $ 319.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIVI 的流通量為 507.21M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 630.51K。