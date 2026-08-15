Trio ICM 今日價格

Trio ICM (TRIO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TRIO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRIO。

Trio ICM 目前市值在 $ 23,287 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M TRIO。過去 24 小時內，TRIO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRIO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.90%。過去一天，總交易量達到 --。

Trio ICM（TRIO）市場資訊

市值 $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,679.832052 999,999,679.832052 999,999,679.832052

Trio ICM 的目前市值為 $ 23.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIO 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999679.832052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.29K。