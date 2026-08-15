Trio ICM 價格 (TRIO)
Trio ICM (TRIO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TRIO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRIO。
Trio ICM 目前市值在 $ 23,287 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M TRIO。過去 24 小時內，TRIO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，TRIO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.90%。過去一天，總交易量達到 --。
Trio ICM 的目前市值為 $ 23.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIO 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999679.832052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.29K。
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+0.90%
+0.90%
今天內，Trio ICM 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Trio ICM 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，Trio ICM 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，Trio ICM 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
|-20.67%
|60天
|$ 0
|-29.43%
|90天
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|--
在 2040 年，Trio ICM 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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今日Trio ICM的即時價格是多少？
Trio ICM的即時價格為NT$，過去24小時內變動了--%。此數字會持續更新，以反映準確的全球市場狀況。
TRIO的每日價格走勢如何？
TRIO的交易價格介於NT$0E-15與NT$0E-15之間，這有助於了解盤中價格強度及潛在突破區域。
今日Trio ICM的波動率是多少？
該代幣過去一天的波動率為--%，這可協助交易者判斷市場是穩定還是高度反應。
TRIO目前處於哪個技術區間？
相較於近期高點與低點的價格走勢顯示，TRIO呈現出中等程度的短期動能，受流動性與整體市場方向影響。
Trio ICM的整體市場排名與規模是多少？
Trio ICM的市值為NT$731143.69707535200000，排名第8467，顯示其市場佔有率強勁且投資者興趣濃厚。
TRIO近期的交易量如何？
該代幣24小時內的交易量達NT$--，顯示全球交易者的積極參與。
Trio ICM與歷史最高價和最低價相比如何？
其歷史最高價為NT$，而歷史最低價為NT$，這有助於了解長期價格潛力與回撤情況。
哪些基本面因素影響了TRIO的市場表現？
核心因素包括流通供應量（999999679.832052枚代幣）、Analytics,Solana Ecosystem,Launchpad內的類別表現，以及--上的鏈上活動，這些都對代幣的價格走勢產生影響。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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