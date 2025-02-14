Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 圖標

Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 價格 (ABYS)

USD

Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 實時價格圖表

$0.00092056
$0.00092056$0.00092056
-3.90%(1D)

今天 Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 的價格

今天 Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 的實時價格爲 0.0009206 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ABYS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 425.22 USD
- Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 當天價格變化爲 -3.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 價格表現 USD

今天內，Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005957458
在過去60天內，Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007602380
在過去90天內，Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028331620824674147

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.96%
30天$ -0.0005957458-64.71%
60天$ -0.0007602380-82.58%
90天$ -0.0028331620824674147-75.47%

Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 價格分析

Trinity Of The Fabled Abyss Fragment 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00091988
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$ 0.00095947
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$ 0.068258
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+0.02%

-3.96%

-10.73%

Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 425.22
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什麼是Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS)

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Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) 資源

官網

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ABYS 兌換爲當地貨幣

1 ABYS 兌換 AUD
A$0.001454548
1 ABYS 兌換 GBP
0.000727274
1 ABYS 兌換 EUR
0.00087457
1 ABYS 兌換 USD
$0.0009206
1 ABYS 兌換 MYR
RM0.004087464
1 ABYS 兌換 TRY
0.033316514
1 ABYS 兌換 JPY
¥0.140520384
1 ABYS 兌換 RUB
0.0823937
1 ABYS 兌換 INR
0.079880462
1 ABYS 兌換 IDR
Rp14.848385018
1 ABYS 兌換 PHP
0.053247504
1 ABYS 兌換 EGP
￡E.0.046600772
1 ABYS 兌換 BRL
R$0.005302656
1 ABYS 兌換 CAD
C$0.001298046
1 ABYS 兌換 BDT
0.112027814
1 ABYS 兌換 NGN
1.386442012
1 ABYS 兌換 UAH
0.038462668
1 ABYS 兌換 VES
Bs0.0561566
1 ABYS 兌換 PKR
Rs0.257289288
1 ABYS 兌換 KZT
0.46053015
1 ABYS 兌換 THB
฿0.030968984
1 ABYS 兌換 TWD
NT$0.030094414
1 ABYS 兌換 CHF
Fr0.00082854
1 ABYS 兌換 HKD
HK$0.007162268
1 ABYS 兌換 MAD
.د.م0.009196794