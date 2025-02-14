TriipMiles 圖標

TriipMiles 價格 (TIIM)

USD

TriipMiles (TIIM) 實時價格圖表

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+0.40%(1D)

今天 TriipMiles (TIIM) 的價格

今天 TriipMiles (TIIM) 的實時價格爲 0.00007623 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TIIM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TriipMiles 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 133.04 USD
- TriipMiles 當天價格變化爲 +0.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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TriipMiles (TIIM) 價格表現 USD

今天內，TriipMiles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，TriipMiles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000014115
在過去60天內，TriipMiles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000014738
在過去90天內，TriipMiles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00000096519632457285

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.45%
30天$ +0.0000014115+1.85%
60天$ +0.0000014738+1.93%
90天$ -0.00000096519632457285-1.25%

TriipMiles (TIIM) 價格分析

TriipMiles 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00007539
$ 0.00007539$ 0.00007539

$ 0.00007748
$ 0.00007748$ 0.00007748

$ 0.169458
$ 0.169458$ 0.169458

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+0.45%

+1.99%

TriipMiles (TIIM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 133.04
$ 133.04$ 133.04

0.00
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什麼是TriipMiles (TIIM)

Triip is a blockchain-enabled travel platform allows for direct interactions between service providers and clients. Using a propriety token, Triip Miles or TIIM, Triip is a network that enables greater transparency, security and lower cost transactions between those who travel and those who serve them.

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TriipMiles (TIIM) 資源

官網

大家還在問：關於 TriipMiles (TIIM) 的其他問題

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TIIM 兌換爲當地貨幣

1 TIIM 兌換 AUD
A$0.0001204434
1 TIIM 兌換 GBP
0.0000602217
1 TIIM 兌換 EUR
0.0000724185
1 TIIM 兌換 USD
$0.00007623
1 TIIM 兌換 MYR
RM0.0003384612
1 TIIM 兌換 TRY
0.0027587637
1 TIIM 兌換 JPY
¥0.0116357472
1 TIIM 兌換 RUB
0.006822585
1 TIIM 兌換 INR
0.0066144771
1 TIIM 兌換 IDR
Rp1.2295159569
1 TIIM 兌換 PHP
0.0044091432
1 TIIM 兌換 EGP
￡E.0.0038587626
1 TIIM 兌換 BRL
R$0.0004390848
1 TIIM 兌換 CAD
C$0.0001074843
1 TIIM 兌換 BDT
0.0092764287
1 TIIM 兌換 NGN
0.1148039046
1 TIIM 兌換 UAH
0.0031848894
1 TIIM 兌換 VES
Bs0.00465003
1 TIIM 兌換 PKR
Rs0.0213047604
1 TIIM 兌換 KZT
0.0381340575
1 TIIM 兌換 THB
฿0.0025643772
1 TIIM 兌換 TWD
NT$0.0024919587
1 TIIM 兌換 CHF
Fr0.000068607
1 TIIM 兌換 HKD
HK$0.0005930694
1 TIIM 兌換 MAD
.د.م0.0007615377