Triceps（TRIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00000149 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.52% 漲跌幅（1D） -6.87% 漲跌幅（7D） -12.19%

Triceps（TRIX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TRIX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TRIX 的歷史最高價為 $ 0.00000149，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TRIX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.52%，過去 24 小時內變動為 -6.87%，過去 7 天內累計變動為 -12.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Triceps（TRIX）市場資訊

市值 $ 43.62K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 43.62K 流通量 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0

Triceps 的目前市值為 $ 43.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIX 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.62K。