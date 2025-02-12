TRIBAL 圖標

TRIBAL 價格 (TRIBAL)

USD

TRIBAL (TRIBAL) 實時價格圖表

$0.01149218
$0.01149218$0.01149218
-1.10%(1D)

今天 TRIBAL (TRIBAL) 的價格

今天 TRIBAL (TRIBAL) 的實時價格爲 0.01149373 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TRIBAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TRIBAL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 437.06 USD
- TRIBAL 當天價格變化爲 -1.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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TRIBAL (TRIBAL) 價格表現 USD

今天內，TRIBAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00013486904872775
在過去30天內，TRIBAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062156804
在過去60天內，TRIBAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068953357
在過去90天內，TRIBAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00013486904872775-1.15%
30天$ -0.0062156804-54.07%
60天$ -0.0068953357-59.99%
90天$ 0--

TRIBAL (TRIBAL) 價格分析

TRIBAL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0114664
$ 0.0114664$ 0.0114664

$ 0.01163591
$ 0.01163591$ 0.01163591

$ 0.059371
$ 0.059371$ 0.059371

+0.02%

-1.15%

+4.14%

TRIBAL (TRIBAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 437.06
$ 437.06$ 437.06

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什麼是TRIBAL (TRIBAL)

Tribally - a bet on gaming Tribally is an entertainment platform where gamers compete and bet on each other. We provide games with groundbreaking social-fi protocols, making their games more fun and supercharging user growth. 120,000+ active gamers 1,000+ games to bet on each day 1,000,000+ bets placed weekly 1,000% DAU growth for our partnered games From October, holders can stake $TRIBAL to earn a $USDC yield, funded by betting commissions - with gamers and games also taking a cut.

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TRIBAL (TRIBAL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TRIBAL (TRIBAL) 的其他問題

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TRIBAL 兌換爲當地貨幣

1 TRIBAL 兌換 AUD
A$0.0181600934
1 TRIBAL 兌換 GBP
0.009194984
1 TRIBAL 兌換 EUR
0.0110339808
1 TRIBAL 兌換 USD
$0.01149373
1 TRIBAL 兌換 MYR
RM0.0512620358
1 TRIBAL 兌換 TRY
0.4142340292
1 TRIBAL 兌換 JPY
¥1.7507249536
1 TRIBAL 兌換 RUB
1.1017889578
1 TRIBAL 兌換 INR
0.9974258894
1 TRIBAL 兌換 IDR
Rp188.4217731312
1 TRIBAL 兌換 PHP
0.6682454622
1 TRIBAL 兌換 EGP
￡E.0.5796288039
1 TRIBAL 兌換 BRL
R$0.0662038848
1 TRIBAL 兌換 CAD
C$0.0164360339
1 TRIBAL 兌換 BDT
1.3960284458
1 TRIBAL 兌換 NGN
17.2836964875
1 TRIBAL 兌換 UAH
0.4791736037
1 TRIBAL 兌換 VES
Bs0.6896238
1 TRIBAL 兌換 PKR
Rs3.2068656073
1 TRIBAL 兌換 KZT
5.8166319411
1 TRIBAL 兌換 THB
฿0.3918212557
1 TRIBAL 兌換 TWD
NT$0.3774540932
1 TRIBAL 兌換 CHF
Fr0.0104592943
1 TRIBAL 兌換 HKD
HK$0.0895361567
1 TRIBAL 兌換 MAD
.د.م0.1153970492