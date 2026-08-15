Triadmarkets 今日價格

Triadmarkets (TRIAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.38%。目前 TRIAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRIAD。

Triadmarkets 目前市值在 $ 44,192 排名第 #-，流通供應量為 443.77M TRIAD。過去 24 小時內，TRIAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00134889，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRIAD 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -5.39%。過去一天，總交易量達到 --。

Triadmarkets（TRIAD）市場資訊

市值 $ 44.19K$ 44.19K $ 44.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 90.81K$ 90.81K $ 90.81K 流通量 443.77M 443.77M 443.77M 總供應量 911,871,098.612153 911,871,098.612153 911,871,098.612153

Triadmarkets 的目前市值為 $ 44.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIAD 的流通量為 443.77M，總供應量是 911871098.612153，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90.81K。