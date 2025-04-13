Trex20 價格 (TX20)
今天 Trex20 (TX20) 的實時價格爲 0 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TX20 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Trex20 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.42K USD
- Trex20 當天價格變化爲 -2.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Trex20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Trex20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Trex20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Trex20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
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|今日
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|30天
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|-54.86%
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Trex20 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.29%
-2.91%
-0.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TREX20 is revolutionizing and pioneering in GameFi built on Bitcoin Protocol with Multiple Games + an NFTFi Marketplace and progressive lotto under one roof. TREX20 introduces first ever utility NFT on Bitcoin: 2009 copies of the game itself being entirely inscripted on chain and offered as NFTs with revenue sharing model and multiple other benefits—a groundbreaking advancement never seen before in the industry. TREX20 is also bringing unprecedented utilities for existing Bitcoin NFT collections which includes DeFI lending and borrowing, along with exclusive use cases in various TREX20 games.
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