關於Trencher

Trencher（TRENCHER）是Solana網絡上的一種迷因加密貨幣，源自藝術家Grizzle（在X平台上以@grizzle_art為名）創作的一幅病毒式傳播的諷刺插圖。這幅插圖幽默地描繪了Solana「Pump」生態系統。這則迷因迅速引起Solana社群的共鳴，促使熱衷者們創建了Trencher代幣，以表達對原創藝術家的致敬與支持。Trencher的品牌形象圍繞著同名卡通角色「Trencher」展開，項目的官方網站甚至設置了一個Trencher圖像生成器，旨在激勵社群發揮創意、積極參與（用戶可利用該工具創作出屬於自己的Trencher主題藝術作品）。

TRENCHER 的當前市場價格是多少？

目前其價值為 NT$，反映過去 24 小時內的價格波動為 -9.65%。價格更新反映即時聚合的市場數據。

Trencher 在各交易所的流動性如何？

流動性評分為 --/100，TRENCHER 在高交易量的交易平台上顯示出穩定的市場深度。

TRENCHER 的每日交易量是多少？

過去 24 小時內，交易者以 NT$-- 的價值交易了 TRENCHER。高交易量有助於縮窄買賣差價，並使交易更加順暢。

Trencher 今日的價格區間是多少？

其交易價格介於 NT$ 和 NT$ 之間，捕捉了當日的波動幅度。

哪些因素決定了 TRENCHER 在全球市場上的可及性和受歡迎程度？

這些因素包括交易所上市情況、交易對可用性、流動性深度，以及 TRENCHER 在 -- 生態系統中的整合程度。