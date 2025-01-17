TrenchAI 圖標

TrenchAI 價格 (TRENCHAI)

USD

TrenchAI (TRENCHAI) 實時價格圖表

$0.00782973
$0.00782973$0.00782973
+4.50%(1D)

今天 TrenchAI (TRENCHAI) 的價格

今天 TrenchAI (TRENCHAI) 的實時價格爲 0.00782973 USD。目前其市值爲 $ 7.83M USD。TRENCHAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TrenchAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.34M USD
- TrenchAI 當天價格變化爲 +4.53%
- 其循環供應量爲 999.71M USD

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TrenchAI (TRENCHAI) 價格表現 USD

今天內，TrenchAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00033928
在過去30天內，TrenchAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，TrenchAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，TrenchAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00033928+4.53%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

TrenchAI (TRENCHAI) 價格分析

TrenchAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00669059
$ 0.00669059$ 0.00669059

$ 0.00869846
$ 0.00869846$ 0.00869846

$ 0.01249511
$ 0.01249511$ 0.01249511

+2.42%

+4.53%

-17.25%

TrenchAI (TRENCHAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.83M
$ 7.83M$ 7.83M

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

999.71M
999.71M 999.71M

什麼是TrenchAI (TRENCHAI)

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TrenchAI (TRENCHAI) 資源

官網

大家還在問：關於 TrenchAI (TRENCHAI) 的其他問題

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TRENCHAI 兌換爲當地貨幣

1 TRENCHAI 兌換 AUD
A$0.012527568
1 TRENCHAI 兌換 GBP
0.0063420813
1 TRENCHAI 兌換 EUR
0.0075948381
1 TRENCHAI 兌換 USD
$0.00782973
1 TRENCHAI 兌換 MYR
RM0.035233785
1 TRENCHAI 兌換 TRY
0.2774073339
1 TRENCHAI 兌換 JPY
¥1.2170532312
1 TRENCHAI 兌換 RUB
0.8075583522
1 TRENCHAI 兌換 INR
0.6781329153
1 TRENCHAI 兌換 IDR
Rp128.3562089712
1 TRENCHAI 兌換 PHP
0.4586655834
1 TRENCHAI 兌換 EGP
￡E.0.394618392
1 TRENCHAI 兌換 BRL
R$0.0472915692
1 TRENCHAI 兌換 CAD
C$0.0111965139
1 TRENCHAI 兌換 BDT
0.9519385734
1 TRENCHAI 兌換 NGN
12.1958223399
1 TRENCHAI 兌換 UAH
0.3302580114
1 TRENCHAI 兌換 VES
Bs0.42280542
1 TRENCHAI 兌換 PKR
Rs2.1845729673
1 TRENCHAI 兌換 KZT
4.153671765
1 TRENCHAI 兌換 THB
฿0.2705954688
1 TRENCHAI 兌換 TWD
NT$0.2576764143
1 TRENCHAI 兌換 CHF
Fr0.0071250543
1 TRENCHAI 兌換 HKD
HK$0.0609152994
1 TRENCHAI 兌換 MAD
.د.م0.0786887865