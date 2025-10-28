Trench Digger（TRENCH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.04933181 $ 0.04933181 $ 0.04933181 24H最低價 $ 0.051749 $ 0.051749 $ 0.051749 24H最高價 24H最低價 $ 0.04933181$ 0.04933181 $ 0.04933181 24H最高價 $ 0.051749$ 0.051749 $ 0.051749 歷史最高 $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 最低價 $ 0.03046267$ 0.03046267 $ 0.03046267 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +2.62% 漲跌幅（7D） +25.49% 漲跌幅（7D） +25.49%

Trench Digger（TRENCH）目前實時價格為 $0.050624。過去 24 小時內，TRENCH 的交易價格在 $ 0.04933181 至 $ 0.051749 之間波動，市場活躍度顯著。TRENCH 的歷史最高價為 $ 0.524208，歷史最低價為 $ 0.03046267。

從短期表現來看，TRENCH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +2.62%，過去 7 天內累計變動為 +25.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Trench Digger（TRENCH）市場資訊

市值 $ 50.62K$ 50.62K $ 50.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 50.62K$ 50.62K $ 50.62K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trench Digger 的目前市值為 $ 50.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRENCH 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.62K。