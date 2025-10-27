Trench Coin（TRENCH）價格資訊 (USD)

Trench Coin（TRENCH）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TRENCH 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TRENCH 的歷史最高價為 $ 0.00225343，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TRENCH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.18%，過去 24 小時內變動為 +9.08%，過去 7 天內累計變動為 +12.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Trench Coin 的目前市值為 $ 231.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRENCH 的流通量為 999.96M，總供應量是 999961848.855332，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 231.31K。