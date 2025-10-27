Treehouse AVAX（TAVAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 24.72 $ 24.72 $ 24.72 24H最低價 $ 25.94 $ 25.94 $ 25.94 24H最高價 24H最低價 $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 24H最高價 $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 歷史最高 $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 最低價 $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 漲跌幅（1H） +0.21% 漲跌幅（1D） +0.47% 漲跌幅（7D） -1.51% 漲跌幅（7D） -1.51%

Treehouse AVAX（TAVAX）目前實時價格為 $25.18。過去 24 小時內，TAVAX 的交易價格在 $ 24.72 至 $ 25.94 之間波動，市場活躍度顯著。TAVAX 的歷史最高價為 $ 43.51，歷史最低價為 $ 12.16。

從短期表現來看，TAVAX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.21%，過去 24 小時內變動為 +0.47%，過去 7 天內累計變動為 -1.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Treehouse AVAX（TAVAX）市場資訊

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 44.72K 44.72K 44.72K 總供應量 44,723.4459037612 44,723.4459037612 44,723.4459037612

Treehouse AVAX 的目前市值為 $ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAVAX 的流通量為 44.72K，總供應量是 44723.4459037612，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.12M。