TreatDAO 圖標

TreatDAO 價格 (TREAT)

USD

TreatDAO (TREAT) 實時價格圖表

$0.00447937
$0.00447937$0.00447937
-0.60%(1D)

今天 TreatDAO (TREAT) 的價格

今天 TreatDAO (TREAT) 的實時價格爲 0.00447937 USD。目前其市值爲 $ 559.92K USD。TREAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TreatDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.59K USD
- TreatDAO 當天價格變化爲 -0.66%
- 其循環供應量爲 125.00M USD

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TreatDAO (TREAT) 價格表現 USD

今天內，TreatDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，TreatDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007494528
在過去60天內，TreatDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031611155
在過去90天內，TreatDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.66%
30天$ +0.0007494528+16.73%
60天$ +0.0031611155+70.57%
90天$ 0--

TreatDAO (TREAT) 價格分析

TreatDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00438739
$ 0.00438739$ 0.00438739

$ 0.00452064
$ 0.00452064$ 0.00452064

$ 0.078647
$ 0.078647$ 0.078647

--

-0.66%

-1.91%

TreatDAO (TREAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 559.92K
$ 559.92K$ 559.92K

$ 2.59K
$ 2.59K$ 2.59K

125.00M
125.00M 125.00M

什麼是TreatDAO (TREAT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

TreatDAO (TREAT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TreatDAO (TREAT) 的其他問題

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TREAT 兌換爲當地貨幣

1 TREAT 兌換 AUD
A$0.0071221983
1 TREAT 兌換 GBP
0.0035387023
1 TREAT 兌換 EUR
0.0043001952
1 TREAT 兌換 USD
$0.00447937
1 TREAT 兌換 MYR
RM0.020157165
1 TREAT 兌換 TRY
0.1571810933
1 TREAT 兌換 JPY
¥0.7060382994
1 TREAT 兌換 RUB
0.4635700013
1 TREAT 兌換 INR
0.3813287681
1 TREAT 兌換 IDR
Rp73.4322833328
1 TREAT 兌換 PHP
0.2646859733
1 TREAT 兌換 EGP
￡E.0.2280447267
1 TREAT 兌換 BRL
R$0.0274585381
1 TREAT 兌換 CAD
C$0.0064054991
1 TREAT 兌換 BDT
0.5353295087
1 TREAT 兌換 NGN
6.9555209423
1 TREAT 兌換 UAH
0.1880439526
1 TREAT 兌換 VES
Bs0.2239685
1 TREAT 兌換 PKR
Rs1.2466534647
1 TREAT 兌換 KZT
2.3501014705
1 TREAT 兌換 THB
฿0.1548070272
1 TREAT 兌換 TWD
NT$0.1461618431
1 TREAT 兌換 CHF
Fr0.0039866393
1 TREAT 兌換 HKD
HK$0.0348047049
1 TREAT 兌換 MAD
.د.م0.0449280811