Trashy By Matt Furie（TRASHY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003254 $ 0.00003254 $ 0.00003254 24H最低價 $ 0.00003377 $ 0.00003377 $ 0.00003377 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003254$ 0.00003254 $ 0.00003254 24H最高價 $ 0.00003377$ 0.00003377 $ 0.00003377 歷史最高 $ 0.00073629$ 0.00073629 $ 0.00073629 最低價 $ 0.00002823$ 0.00002823 $ 0.00002823 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +2.10% 漲跌幅（7D） -11.43% 漲跌幅（7D） -11.43%

Trashy By Matt Furie（TRASHY）目前實時價格為 $0.00003355。過去 24 小時內，TRASHY 的交易價格在 $ 0.00003254 至 $ 0.00003377 之間波動，市場活躍度顯著。TRASHY 的歷史最高價為 $ 0.00073629，歷史最低價為 $ 0.00002823。

從短期表現來看，TRASHY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +2.10%，過去 7 天內累計變動為 -11.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Trashy By Matt Furie（TRASHY）市場資訊

市值 $ 33.35K$ 33.35K $ 33.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.35K$ 33.35K $ 33.35K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,963,217.297005 999,963,217.297005 999,963,217.297005

Trashy By Matt Furie 的目前市值為 $ 33.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRASHY 的流通量為 999.96M，總供應量是 999963217.297005，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.35K。