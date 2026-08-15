Trash Coin 今日價格

Trash Coin (TRASH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.37%。目前 TRASH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRASH。

Trash Coin 目前市值在 $ 112,313 排名第 #-，流通供應量為 999.96M TRASH。過去 24 小時內，TRASH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01415321，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRASH 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -2.93%。過去一天，總交易量達到 $ 131.96。

Trash Coin（TRASH）市場資訊

市值 $ 112.31K$ 112.31K $ 112.31K 成交量（24H） $ 131.96$ 131.96 $ 131.96 完全稀釋市值 $ 112.31K$ 112.31K $ 112.31K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,956,195.43289 999,956,195.43289 999,956,195.43289

Trash Coin 的目前市值為 $ 112.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 131.96。TRASH 的流通量為 999.96M，總供應量是 999956195.43289，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112.31K。