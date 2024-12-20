Tranche Finance 圖標

Tranche Finance 價格 (SLICE)

USD

Tranche Finance (SLICE) 實時價格圖表

$0.0396166
$0.0396166$0.0396166
+2.00%(1D)

今天 Tranche Finance (SLICE) 的價格

今天 Tranche Finance (SLICE) 的實時價格爲 0.0396166 USD。目前其市值爲 $ 689.89K USD。SLICE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tranche Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.11 USD
- Tranche Finance 當天價格變化爲 +2.07%
- 其循環供應量爲 17.42M USD

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Tranche Finance (SLICE) 價格表現 USD

今天內，Tranche Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00080206
在過去30天內，Tranche Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039361350
在過去60天內，Tranche Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0114522042
在過去90天內，Tranche Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00890415141592367

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00080206+2.07%
30天$ +0.0039361350+9.94%
60天$ +0.0114522042+28.91%
90天$ +0.00890415141592367+28.99%

Tranche Finance (SLICE) 價格分析

Tranche Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03877685
$ 0.03877685$ 0.03877685

$ 0.0412496
$ 0.0412496$ 0.0412496

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

-0.02%

+2.07%

-4.31%

Tranche Finance (SLICE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 689.89K
$ 689.89K$ 689.89K

$ 20.11
$ 20.11$ 20.11

17.42M
17.42M 17.42M

什麼是Tranche Finance (SLICE)

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Tranche Finance (SLICE) 資源

官網

大家還在問：關於 Tranche Finance (SLICE) 的其他問題

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SLICE 兌換爲當地貨幣

1 SLICE 兌換 AUD
A$0.062990394
1 SLICE 兌換 GBP
0.031297114
1 SLICE 兌換 EUR
0.038031936
1 SLICE 兌換 USD
$0.0396166
1 SLICE 兌換 MYR
RM0.1782747
1 SLICE 兌換 TRY
1.390146494
1 SLICE 兌換 JPY
¥6.244368492
1 SLICE 兌換 RUB
4.099921934
1 SLICE 兌換 INR
3.372561158
1 SLICE 兌換 IDR
Rp649.452355104
1 SLICE 兌換 PHP
2.340944894
1 SLICE 兌換 EGP
￡E.2.016881106
1 SLICE 兌換 BRL
R$0.242849758
1 SLICE 兌換 CAD
C$0.056651738
1 SLICE 兌換 BDT
4.734579866
1 SLICE 兌換 NGN
61.516260314
1 SLICE 兌換 UAH
1.663104868
1 SLICE 兌換 VES
Bs1.98083
1 SLICE 兌換 PKR
Rs11.025695946
1 SLICE 兌換 KZT
20.78484919
1 SLICE 兌換 THB
฿1.369149696
1 SLICE 兌換 TWD
NT$1.292689658
1 SLICE 兌換 CHF
Fr0.035258774
1 SLICE 兌換 HKD
HK$0.307820982
1 SLICE 兌換 MAD
.د.م0.397354498