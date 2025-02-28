TrainingDietMax 價格 (TDM)
今天 TrainingDietMax (TDM) 的實時價格爲 0.00257679 USD。目前其市值爲 $ 244.55K USD。TDM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TrainingDietMax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.15K USD
- TrainingDietMax 當天價格變化爲 -12.58%
- 其循環供應量爲 94.90M USD
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今天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000370948105234086。
在過去30天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007979153。
在過去60天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021425091。
在過去90天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0169754348795953。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000370948105234086
|-12.58%
|30天
|$ -0.0007979153
|-30.96%
|60天
|$ -0.0021425091
|-83.14%
|90天
|$ -0.0169754348795953
|-86.82%
TrainingDietMax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.79%
-12.58%
+35.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax
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|1 TDM 兌換 AUD
A$0.004122864
|1 TDM 兌換 GBP
￡0.0020356641
|1 TDM 兌換 EUR
€0.0024737184
|1 TDM 兌換 USD
$0.00257679
|1 TDM 兌換 MYR
RM0.0114924834
|1 TDM 兌換 TRY
₺0.0941043708
|1 TDM 兌換 JPY
¥0.3855650877
|1 TDM 兌換 RUB
₽0.2259587151
|1 TDM 兌換 INR
₹0.2250826065
|1 TDM 兌換 IDR
Rp42.9464828214
|1 TDM 兌換 PHP
₱0.1494022842
|1 TDM 兌換 EGP
￡E.0.1305144135
|1 TDM 兌換 BRL
R$0.0150484536
|1 TDM 兌換 CAD
C$0.0037105776
|1 TDM 兌換 BDT
৳0.3129769134
|1 TDM 兌換 NGN
₦3.8632524075
|1 TDM 兌換 UAH
₴0.1078644294
|1 TDM 兌換 VES
Bs0.16491456
|1 TDM 兌換 PKR
Rs0.7203674124
|1 TDM 兌換 KZT
₸1.2974653008
|1 TDM 兌換 THB
฿0.087868539
|1 TDM 兌換 TWD
NT$0.0848279268
|1 TDM 兌換 CHF
Fr0.0022933431
|1 TDM 兌換 HKD
HK$0.0200216583
|1 TDM 兌換 MAD
.د.م0.0257936679