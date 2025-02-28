TrainingDietMax 圖標

TrainingDietMax 價格 (TDM)

USD

TrainingDietMax (TDM) 實時價格圖表

$0.00257679
$0.00257679$0.00257679
-12.50%(1D)

今天 TrainingDietMax (TDM) 的價格

今天 TrainingDietMax (TDM) 的實時價格爲 0.00257679 USD。目前其市值爲 $ 244.55K USD。TDM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TrainingDietMax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.15K USD
- TrainingDietMax 當天價格變化爲 -12.58%
- 其循環供應量爲 94.90M USD

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TrainingDietMax (TDM) 價格表現 USD

今天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000370948105234086
在過去30天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007979153
在過去60天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021425091
在過去90天內，TrainingDietMax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0169754348795953

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000370948105234086-12.58%
30天$ -0.0007979153-30.96%
60天$ -0.0021425091-83.14%
90天$ -0.0169754348795953-86.82%

TrainingDietMax (TDM) 價格分析

TrainingDietMax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00255642
$ 0.00255642$ 0.00255642

$ 0.00328937
$ 0.00328937$ 0.00328937

$ 0.302242
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-1.79%

-12.58%

+35.01%

TrainingDietMax (TDM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 244.55K
$ 244.55K$ 244.55K

$ 7.15K
$ 7.15K$ 7.15K

94.90M
94.90M 94.90M

什麼是TrainingDietMax (TDM)

TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax

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TrainingDietMax (TDM) 資源

官網

大家還在問：關於 TrainingDietMax (TDM) 的其他問題

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TDM 兌換爲當地貨幣

1 TDM 兌換 AUD
A$0.004122864
1 TDM 兌換 GBP
0.0020356641
1 TDM 兌換 EUR
0.0024737184
1 TDM 兌換 USD
$0.00257679
1 TDM 兌換 MYR
RM0.0114924834
1 TDM 兌換 TRY
0.0941043708
1 TDM 兌換 JPY
¥0.3855650877
1 TDM 兌換 RUB
0.2259587151
1 TDM 兌換 INR
0.2250826065
1 TDM 兌換 IDR
Rp42.9464828214
1 TDM 兌換 PHP
0.1494022842
1 TDM 兌換 EGP
￡E.0.1305144135
1 TDM 兌換 BRL
R$0.0150484536
1 TDM 兌換 CAD
C$0.0037105776
1 TDM 兌換 BDT
0.3129769134
1 TDM 兌換 NGN
3.8632524075
1 TDM 兌換 UAH
0.1078644294
1 TDM 兌換 VES
Bs0.16491456
1 TDM 兌換 PKR
Rs0.7203674124
1 TDM 兌換 KZT
1.2974653008
1 TDM 兌換 THB
฿0.087868539
1 TDM 兌換 TWD
NT$0.0848279268
1 TDM 兌換 CHF
Fr0.0022933431
1 TDM 兌換 HKD
HK$0.0200216583
1 TDM 兌換 MAD
.د.م0.0257936679