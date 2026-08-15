Tradetomato 今日價格

Tradetomato (TTM) 今日實時價格為 $ 0.00226168，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 TTM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00226168 每 TTM。

Tradetomato 目前市值在 $ 340,822 排名第 #-，流通供應量為 127.41M TTM。過去 24 小時內，TTM 的交易價格在 $ 0.00226016（低點）和 $ 0.00227086（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03404319，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TTM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.86%。過去一天，總交易量達到 $ 9.53。

Tradetomato（TTM）市場資訊

市值 $ 340.82K$ 340.82K $ 340.82K 成交量（24H） $ 9.53$ 9.53 $ 9.53 完全稀釋市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 127.41M 127.41M 127.41M 總供應量 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

Tradetomato 的目前市值為 $ 340.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.53。TTM 的流通量為 127.41M，總供應量是 996200000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.26M。