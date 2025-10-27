TRADESMAN（TRADIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +8.76% 漲跌幅（1D） +12.70% 漲跌幅（7D） +107.92% 漲跌幅（7D） +107.92%

TRADESMAN（TRADIE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TRADIE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TRADIE 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TRADIE 在過去 1 小時內的價格變動為 +8.76%，過去 24 小時內變動為 +12.70%，過去 7 天內累計變動為 +107.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TRADESMAN（TRADIE）市場資訊

市值 $ 228.34K$ 228.34K $ 228.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 228.34K$ 228.34K $ 228.34K 流通量 1.10B 1.10B 1.10B 總供應量 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

TRADESMAN 的目前市值為 $ 228.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRADIE 的流通量為 1.10B，總供應量是 1095219270.259721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 228.34K。