Trade Pools 今日價格

Trade Pools (POOLS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.16%。目前 POOLS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POOLS。

Trade Pools 目前市值在 $ 12,526.52 排名第 #-，流通供應量為 1.00B POOLS。過去 24 小時內，POOLS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POOLS 在過去一小時內波動了 +1.99%，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --。

Trade Pools（POOLS）市場資訊

市值 $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trade Pools 的目前市值為 $ 12.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POOLS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.53K。