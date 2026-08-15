Trade Internet Trends 今日價格

Trade Internet Trends (TIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.95%。目前 TIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TIT。

Trade Internet Trends 目前市值在 $ 55,996 排名第 #-，流通供應量為 983.71M TIT。過去 24 小時內，TIT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TIT 在過去一小時內波動了 -2.77%，過去7 天內波動了 +7.10%。過去一天，總交易量達到 --。

Trade Internet Trends（TIT）市場資訊

市值 $ 56.00K$ 56.00K $ 56.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 56.00K$ 56.00K $ 56.00K 流通量 983.71M 983.71M 983.71M 總供應量 983,713,385.128604 983,713,385.128604 983,713,385.128604

Trade Internet Trends 的目前市值為 $ 56.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TIT 的流通量為 983.71M，總供應量是 983713385.128604，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.00K。