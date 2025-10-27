Tradable Singapore Fintech SSL（PC0000023）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.0 24H最低價 $ 1.0 24H最高價 $ 1.0 歷史最高 $ 1.0 最低價 $ 1.0 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Tradable Singapore Fintech SSL（PC0000023）目前實時價格為 $1。過去 24 小時內，PC0000023 的交易價格在 $ 1.0 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。PC0000023 的歷史最高價為 $ 1.0，歷史最低價為 $ 1.0。

從短期表現來看，PC0000023 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tradable Singapore Fintech SSL（PC0000023）市場資訊

市值 $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M 流通量 100.85M 100.85M 100.85M 總供應量 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

Tradable Singapore Fintech SSL 的目前市值為 $ 100.85M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PC0000023 的流通量為 100.85M，總供應量是 100846154.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.85M。