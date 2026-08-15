Tradable North America PoS Lender SSTN 今日價格

Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PC0000019 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 PC0000019。

Tradable North America PoS Lender SSTN 目前市值在 $ 75,568,634 排名第 #-，流通供應量為 3.56M PC0000019。過去 24 小時內，PC0000019 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.0，而歷史最低價為 $ 1.0。

短期表現方面，PC0000019 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Tradable North America PoS Lender SSTN（PC0000019）市場資訊

市值 $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M 流通量 3.56M 3.56M 3.56M 總供應量 75,568,634.0 75,568,634.0 75,568,634.0

Tradable North America PoS Lender SSTN 的目前市值為 $ 75.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。PC0000019 的流通量為 3.56M，總供應量是 75568634.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.57M。