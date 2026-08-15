Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 今日價格

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PC0000015 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 PC0000015。

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 目前市值在 $ 105,971,760 排名第 #-，流通供應量為 105.97M PC0000015。過去 24 小時內，PC0000015 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.0，而歷史最低價為 $ 1.0。

短期表現方面，PC0000015 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN（PC0000015）市場資訊

市值 $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M 流通量 105.97M 105.97M 105.97M 總供應量 105,971,759.52 105,971,759.52 105,971,759.52

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 的目前市值為 $ 105.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。PC0000015 的流通量為 105.97M，總供應量是 105971759.52，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 105.97M。