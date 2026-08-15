Tradable NA Legal Receivables SSL 今日價格

Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) 今日實時價格為 $ 1.0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PC0000081 兌 USD 的匯率為 $ 1.0 每 PC0000081。

Tradable NA Legal Receivables SSL 目前市值在 $ 57,132,381 排名第 #-，流通供應量為 57.13M PC0000081。過去 24 小時內，PC0000081 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.0，而歷史最低價為 $ 0.999999。

短期表現方面，PC0000081 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Tradable NA Legal Receivables SSL（PC0000081）市場資訊

市值 $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M 流通量 57.13M 57.13M 57.13M 總供應量 57,132,381.03 57,132,381.03 57,132,381.03

Tradable NA Legal Receivables SSL 的目前市值為 $ 57.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。PC0000081 的流通量為 57.13M，總供應量是 57132381.03，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.13M。