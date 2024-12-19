Trabzonspor Fan Token 圖標

Trabzonspor Fan Token 價格 (TRA)

USD

Trabzonspor Fan Token (TRA) 實時價格圖表

$0.756499
$0.756499$0.756499
-3.30%(1D)

今天 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的價格

今天 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的實時價格爲 0.756499 USD。目前其市值爲 $ 4.87M USD。TRA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Trabzonspor Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 227.31K USD
- Trabzonspor Fan Token 當天價格變化爲 -3.36%
- 其循環供應量爲 6.44M USD

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Trabzonspor Fan Token (TRA) 價格表現 USD

今天內，Trabzonspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0263165947397779
在過去30天內，Trabzonspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0745044092
在過去60天內，Trabzonspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1593681644
在過去90天內，Trabzonspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0335813409717059

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0263165947397779-3.36%
30天$ -0.0745044092-9.84%
60天$ -0.1593681644-21.06%
90天$ -0.0335813409717059-4.25%

Trabzonspor Fan Token (TRA) 價格分析

Trabzonspor Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.723318
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$ 0.787872
$ 0.787872$ 0.787872

$ 9.77
$ 9.77$ 9.77

-0.38%

-3.36%

-8.78%

Trabzonspor Fan Token (TRA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

$ 227.31K
$ 227.31K$ 227.31K

6.44M
6.44M 6.44M

什麼是Trabzonspor Fan Token (TRA)

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Trabzonspor Fan Token (TRA) 資源

官網

大家還在問：關於 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的其他問題

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TRA 兌換爲當地貨幣

1 TRA 兌換 AUD
A$1.20283341
1 TRA 兌換 GBP
0.59763421
1 TRA 兌換 EUR
0.72623904
1 TRA 兌換 USD
$0.756499
1 TRA 兌換 MYR
RM3.4042455
1 TRA 兌換 TRY
26.53798492
1 TRA 兌換 JPY
¥118.88381785
1 TRA 兌換 RUB
78.0706968
1 TRA 兌換 INR
64.3780649
1 TRA 兌換 IDR
Rp12,401.62096656
1 TRA 兌換 PHP
44.67126595
1 TRA 兌換 EGP
￡E.38.51336409
1 TRA 兌換 BRL
R$4.67516382
1 TRA 兌換 CAD
C$1.08179357
1 TRA 兌換 BDT
90.40919549
1 TRA 兌換 NGN
1,174.68408221
1 TRA 兌換 UAH
31.75782802
1 TRA 兌換 VES
Bs37.82495
1 TRA 兌換 PKR
Rs210.54123669
1 TRA 兌換 KZT
396.89720035
1 TRA 兌換 THB
฿26.13704045
1 TRA 兌換 TWD
NT$24.69212736
1 TRA 兌換 CHF
Fr0.67328411
1 TRA 兌換 HKD
HK$5.87799723
1 TRA 兌換 MAD
.د.م7.58768497