TQQQ xStock（TQQQX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 111.05 $ 111.05 $ 111.05 24H最低價 $ 116.34 $ 116.34 $ 116.34 24H最高價 24H最低價 $ 111.05$ 111.05 $ 111.05 24H最高價 $ 116.34$ 116.34 $ 116.34 歷史最高 $ 116.34$ 116.34 $ 116.34 最低價 $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 漲跌幅（1H） +0.12% 漲跌幅（1D） +4.52% 漲跌幅（7D） +7.79% 漲跌幅（7D） +7.79%

TQQQ xStock（TQQQX）目前實時價格為 $116.09。過去 24 小時內，TQQQX 的交易價格在 $ 111.05 至 $ 116.34 之間波動，市場活躍度顯著。TQQQX 的歷史最高價為 $ 116.34，歷史最低價為 $ 82.33。

從短期表現來看，TQQQX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.12%，過去 24 小時內變動為 +4.52%，過去 7 天內累計變動為 +7.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TQQQ xStock（TQQQX）市場資訊

市值 $ 877.14K$ 877.14K $ 877.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M 流通量 7.56K 7.56K 7.56K 總供應量 32,362.060232376 32,362.060232376 32,362.060232376

TQQQ xStock 的目前市值為 $ 877.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TQQQX 的流通量為 7.56K，總供應量是 32362.060232376，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.76M。