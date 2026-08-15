Toto Finance 今日價格

Toto Finance (TOTO) 今日實時價格為 $ 0.00183824，過去 24 小時內變化了 7.12%。目前 TOTO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00183824 每 TOTO。

Toto Finance 目前市值在 $ 637,633 排名第 #-，流通供應量為 346.87M TOTO。過去 24 小時內，TOTO 的交易價格在 $ 0.00170872（低點）和 $ 0.00184307（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00966738，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TOTO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +13.39%。過去一天，總交易量達到 $ 72.04。

Toto Finance（TOTO）市場資訊

市值 $ 637.63K$ 637.63K $ 637.63K 成交量（24H） $ 72.04$ 72.04 $ 72.04 完全稀釋市值 $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M 流通量 346.87M 346.87M 346.87M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Toto Finance 的目前市值為 $ 637.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 72.04。TOTO 的流通量為 346.87M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.84M。