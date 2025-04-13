TosDis 價格 (DIS)
今天 TosDis (DIS) 的實時價格爲 0.668192 USD。目前其市值爲 $ 50.11K USD。DIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TosDis 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- TosDis 當天價格變化爲 -1.32%
- 其循環供應量爲 75.00K USD
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今天內，TosDis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0089999268119787。
在過去30天內，TosDis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0327412075。
在過去60天內，TosDis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1829928652。
在過去90天內，TosDis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5307858909797688。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0089999268119787
|-1.32%
|30天
|$ -0.0327412075
|-4.89%
|60天
|$ -0.1829928652
|-27.38%
|90天
|$ -0.5307858909797688
|-44.26%
TosDis 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.40%
-1.32%
-29.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The One Stop Defi Interoperable Solution (TosDis) powered with Liquid Staking
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|1 DIS 兌換 VND
₫17,133.111072
|1 DIS 兌換 AUD
A$1.06242528
|1 DIS 兌換 GBP
￡0.50782592
|1 DIS 兌換 EUR
€0.58800896
|1 DIS 兌換 USD
$0.668192
|1 DIS 兌換 MYR
RM2.95340864
|1 DIS 兌換 TRY
₺25.33784064
|1 DIS 兌換 JPY
¥95.89223392
|1 DIS 兌換 RUB
₽55.58021056
|1 DIS 兌換 INR
₹57.43778432
|1 DIS 兌換 IDR
Rp11,136.52887872
|1 DIS 兌換 KRW
₩949.1333264
|1 DIS 兌換 PHP
₱38.20721856
|1 DIS 兌換 EGP
￡E.34.26488576
|1 DIS 兌換 BRL
R$3.91560512
|1 DIS 兌換 CAD
C$0.92210496
|1 DIS 兌換 BDT
৳81.01828
|1 DIS 兌換 NGN
₦1,062.30500544
|1 DIS 兌換 UAH
₴27.60301152
|1 DIS 兌換 VES
Bs47.441632
|1 DIS 兌換 PKR
Rs186.95343968
|1 DIS 兌換 KZT
₸344.59997824
|1 DIS 兌換 THB
฿22.36438624
|1 DIS 兌換 TWD
NT$21.62937504
|1 DIS 兌換 AED
د.إ2.45226464
|1 DIS 兌換 CHF
Fr0.54123552
|1 DIS 兌換 HKD
HK$5.178488
|1 DIS 兌換 MAD
.د.م6.20082176
|1 DIS 兌換 MXN
$13.5642976