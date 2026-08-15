Toriva 今日價格

Toriva (TORIVA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TORIVA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TORIVA。

Toriva 目前市值在 $ 612,643 排名第 #-，流通供應量為 1.00B TORIVA。過去 24 小時內，TORIVA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00278734，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TORIVA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.96K。

Toriva（TORIVA）市場資訊

市值 $ 612.64K$ 612.64K $ 612.64K 成交量（24H） $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K 完全稀釋市值 $ 612.64K$ 612.64K $ 612.64K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Toriva 的目前市值為 $ 612.64K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.96K。TORIVA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 612.64K。